Трогательные кадры: мать в слезах бросилась в объятия сына, пострадавшего при взрыве в Дагестане
Выживший в эпицентре взрыва в Махачкале мужчина вернулся к матери и близким
Фото, видео: 5-tv.ru
Мужчина чудом выжил и даже не получил серьезных травм.
Житель Дагестана Магомед, едва не погибший при взрыве в Махачкале, нашел маму и наконец ее обнял. В распоряжении 5-tv.ru оказались трогательные кадры встречи родных на фоне трагической суматохи.
Как рассказал Магомед, он возвращался из Махачкалы домой в пригород. Когда он проезжал место инцидента, там уже вовсю полыхало пламя. Образовалась пробка. Мужчина сразу понял, что ситуация опасная.
«В этот момент я оказался прямо рядом с пожаром. Люди останавливались, кто чем мог помогали. И в это время такой хлопок! Я на долю секунды отключился, потом пришел в себя: все горит, я железки и ремень убрал, метров на 200 отбежал, и затем второй взрыв произошел. Потом меня братья в машину посадили и сюда (в больницу. — Прим. ред.) привезли», — вспоминает Магомед.
Счастливчик не пострадал, получил только порезы на руке. Врачи уже зашили раны, наложили повязки.
ЧП произошло поздним вечером 14 августа. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в здании автосервиса начался пожар, после чего там прогремел взрыв. В МЧС также сообщили, что огонь после перекинулся на расположенную рядом автозаправку.
По последним данным, пострадали 75 человек. 26 погибли.
Ранее 5-tv.ru публиковал полную хронологию трагедии в Махачкале.