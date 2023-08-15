Трогательные кадры: мать в слезах бросилась в объятия сына, пострадавшего при взрыве в Дагестане

Выживший в эпицентре взрыва в Махачкале мужчина вернулся к матери и близким

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина чудом выжил и даже не получил серьезных травм.

Житель Дагестана Магомед, едва не погибший при взрыве в Махачкале, нашел маму и наконец ее обнял. В распоряжении 5-tv.ru оказались трогательные кадры встречи родных на фоне трагической суматохи.

Как рассказал Магомед, он возвращался из Махачкалы домой в пригород. Когда он проезжал место инцидента, там уже вовсю полыхало пламя. Образовалась пробка. Мужчина сразу понял, что ситуация опасная.

«В этот момент я оказался прямо рядом с пожаром. Люди останавливались, кто чем мог помогали. И в это время такой хлопок! Я на долю секунды отключился, потом пришел в себя: все горит, я железки и ремень убрал, метров на 200 отбежал, и затем второй взрыв произошел. Потом меня братья в машину посадили и сюда (в больницу. — Прим. ред.) привезли», — вспоминает Магомед.

Счастливчик не пострадал, получил только порезы на руке. Врачи уже зашили раны, наложили повязки.

ЧП произошло поздним вечером 14 августа. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в здании автосервиса начался пожар, после чего там прогремел взрыв. В МЧС также сообщили, что огонь после перекинулся на расположенную рядом автозаправку.

По последним данным, пострадали 75 человек. 26 погибли.

Ранее 5-tv.ru публиковал полную хронологию трагедии в Махачкале.