Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 25

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; Telegram / Администрация Главы РД / agiprd;5-tv.ru

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В настоящее время в больницах города находятся 66 пострадавших в результате ЧП.

Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале увеличилось до 25 человек, сообщили в центре медицины катастроф Дагестана.

В настоящее время в республике находится заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Он сообщил, что число пострадавших достигло 66, все находятся в медучреждениях. Десять из них — в тяжелом состоянии.

«Врачи делают все возможное, борются за каждую жизнь. Всем необходимым сейчас лечебные учреждения обеспечены», — сказал он.

Кроме того, по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко сформирована бригада Федерального центра медицины катастроф. Врачи прибудут в Махачкалу через несколько часов.

ЧП произошло в Махачкале накануне поздним вечером. Причиной взрыва на АЗС мог стать автомобиль, который находился в находящейся рядом автомастерской. Предварительно, машина загорелась в автосервисе, а затем огонь перекинулся на автозаправку, что и привело к хлопку. После начался пожар. В настоящее время открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в больницах Махачкалы после взрыва на АЗС.