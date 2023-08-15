«Подарок» от Киева: на румынском курорте взорвалась украинская морская мина

Фото, видео: REUTERS / INQUAM PHOTOS / COSTIN DINCA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пострадал один человек.

Мина, предположительно, приплывшая со стороны Украины, стала причиной переполоха у берегов Румынии. Взрыв накануне прогремел рядом с пирсом, который принадлежит одному из отелей. Пострадал один человек.

Вскоре появилось сообщение о том, что в Черном море дрейфует еще один снаряд, но специалисты румынского Минобороны ничего опасного пока не нашли.

Год назад там на мине подорвался тральщик. Тогда тоже сообщалось, что она могла приплыть с территорий, которые контролирует Киев.