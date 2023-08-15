Суета и паника: что происходит в больницах Махачкалы после взрыва на АЗС

Врач Мусаев рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Фото, видео: 5-tv.ru

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ЧП в автосервисе привело к гибели 12 человек, двое из них дети. В РКБ города поступили 25 человек, привозят новых пострадавших.

Врачи республиканской клинической больницы (РКБ) имени Вишневского в Махачкале приняли уже 25 пострадавших после взрыва на АЗС. В основном привозят людей с открытыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами, переломами. Об этом рассказал главный врач медучреждения Газиявдибир Мусаев. По его словам, раненые продолжают поступать.

Вокруг клиники — толпа, суета и спешка, местные жители помогают бригадам скорой помощи как можно быстрее переносить пострадавших. Люди кричат, зовут на помощь, вместе с медиками забегают в здание.

«Состояние большинства из них — средней степени тяжести, они не нуждаются в реанимационном пособии, каких-то оперативных вмешательствах. Всем пациентам проведена компьютерная томография, ультразвуковое исследование, все необходимые обследования профильных специалистов, все бригады на месте», — говорит Мусаев.

Главврач РКБ также добавил, что четверо принятых пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни, подробностей руководитель клиники не раскрыл. Известно, что три человека прямо сейчас лежат на операционных столах, еще один готовится ко вмешательству хирургов.

Согласно последним данным, в результате ЧП пострадало более 60 человек, 12 их них погибли. Среди жертв есть несовершеннолетние.

На месте ЧП работают представители экстренных служб. Причиной взрыва на АЗС мог стать автомобиль, который находился в находящейся рядом автомастерской. Предварительно, машина загорелась в автосервисе, а затем огонь перекинулся на АЗС, что и стало причиной взрыва. После начался пожар. К настоящему времени возгорание локализовано.

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