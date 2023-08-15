Снова невеста: Ирена Понарошку похвасталась обручальным кольцом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Звезда развелась с отцом своих сыновей диджеем Александром Глуховым в 2020 году.

Телеведущая Ирена Понарошку (настоящее имя Ирина Филиппова. — Прим. ред.) снова собралась под венец. В личном блоге она опубликовала фото с лаконичным комментарием «Да», на котором со счастливой улыбкой демонстрирует обручальное кольцо с увесистым бриллиантом. Его звезде подарил финансист Руслан Годизов, отношения с которым были рассекречены совсем недавно — в марте.

Некоторых поклонников удивило откровение 40-летней теледивы. Самые преданные фанаты давно обсуждали тайную свадьбу влюбленных, которая, по слухам, состоялась едва ли не год назад. Главной причиной домыслов стало все то же кольцо, только на пальце 37-летнего Годизова. Кроме того, он уже вовсю называет избранницу женой.

Поклонники радуются за знаменитость, нашедшую свое счастье после болезненного развода. Instagram* / irenaponaroshku

Ирена Понарошку развелась с диджеем Александром Глуховым, выступающим под псевдонимом DJ LIST, в 2020 году после десяти лет брака. У пары двое сыновей — Серафим родился в 2011 году, Теодор в 2018-м. Первые посты экс-супруга селебрити были неоднозначными, полными ругательств и проклятий в адрес всего женского рода. Фолловеры даже заподозрили, что его аккаунт взломали злоумышленники, настолько неожиданными были ругательства в адрес бывшей.

Телеведущая истерику Глухова в соцсетях не комментировала. Сейчас она описывает отношения с отцом своих мальчиков как доброжелательные и теплые, по-прежнему называет его маэстро. Вместе с детьми бывшие супруги проводят отпуск. Новый возлюбленный Понарошку также воспитывает сына от первого брака.

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