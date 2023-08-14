Посольство РФ направило ноту в МИД Польши из-за задержания двух россиян

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Варшава нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях, не предупредив Москву об аресте российских граждан.

Посольство России в Польше направило ноту в МИД страны в связи с задержанием двух российских граждан. Об этом сообщил посол РФ в республике Сергей Андреев.

По его словам, польская сторона не поставила в известность российское посольство о задержании россиян, как того требует Венская конвенция о консульских сношениях.

«Ни официального уведомления пока нет, ни сами они не обращались, ни их родственники или адвокаты», — цитирует Андреева РИА Новости.

Отмечается, что на получение оперативного ответа от поляков в посольстве РФ не рассчитывают.

Спецслужбы Польши ранее заявили об аресте двух россиян, которых обвиняют в шпионаже. Как заявил глава МВД страны Мариуш Каминьский, граждане России якобы распространяли пропагандистские материалы в Кракове и Варшаве. По словам министра, россиян уже поместили под стражу, помимо шпионажа им предъявили еще ряд обвинений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, МВД Латвии направит шести тысячам россиян письма с просьбой покинуть страну.