Взрыв произошел в автосервисе в Махачкале, вспыхнул сильный пожар
Виктория Алакоз 2 910 0
Эксклюзив
Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru
Предварительно, погибли три человека.
Мощный пожар вспыхнул в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус» в Махачкале. Как сообщили в администрации города, предварительно, перед этим там произошел взрыв. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места ЧП.
По данным 5-tv.ru, в результате инцидента погибли три человека.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар на сухогрузе произошел у причала в Архангельске.