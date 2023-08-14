Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в Нягани: последние подробности

Пять человек пострадали при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В результате ЧП пострадали пять человек.

Пять человек пострадали при взрыве на Талинском месторождении в Нягани. Эту информацию подтвердили 5-tv.ru в департаменте здравоохранения в ХМАО. Их состояние оценивается как тяжелое. В настоящее время их доставляют в Няганьскую окружную больницу.

Источник 5-tv.ru в это же время сообщает, предварительно, о семи пострадавших. Отмечается, что двое из них скончались. Эта информация проверяется.

По нашей информации, в настоящее время на месте инцидента горит часть лесного массива.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел на судне на верфи в Стамбуле.