Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза чумы в Россию из Китая

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Очаг инфекции не имеет общей границы с нашей страной, пояснили в ведомстве.

Риск завоза чумы в Россию из Китая минимален, в пунктах пропуска на границе усилены меры санитарно-карантинного контроля. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что на севере КНР, в аймаке Шилин-Гол, зарегистрировано три случая заболевания человека чумой. Очаг инфекции не имеет общей границы с Россией.

На днях в монгольском Улан-Баторе госпитализировали мужчину, заразившегося бубонной чумой при употреблении в пищу мяса сурка. По данным специалистов, 17 из 21 монгольской провинции подвержены риску заражения.

Чума в Монголии является эндемическим заболеванием. Ее переносчики — грызуны, живущие на территории страны, а также обитающие на них блохи. Человек может заразиться от пораженного животного, в том числе при употреблении его мяса в пищу.

Африканская чума свиней: опасен ли этот вирус для человека

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкие ученые заявили об эволюции чумной палочки — бактерии Y. Pestis, которая в прошлом вызывала самые масштабные эпидемии чумы.