Штурмовики в деле: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военнослужащие с земли и воздуха бьют по позициям националистов.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа экипажей Су-25СМ. Штурмовики нанесли удар ракетами С-8 по позициям боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

Поразив цель, пилоты выполнили противоракетный маневр с резким уходом самолета на обратный курс и отстрелом тепловых ловушек, предназначенных для противодействия ракетам противника.

На следующих кадрах показана уже боевой работа расчетов 152-мм буксируемых артиллерийских установок (САУ) «Мста-Б». Бойцы ежедневно в ходе ведения контрбатарейной борьбы наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают их бронированную технику, средства противовоздушной обороны и долговременные огневые точки.