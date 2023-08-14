На стройке в Москве обнаружили «зубы динозавра»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Странные предметы переданы для исследования ученым.

Предметы, похожие на зубы гигантского животного, обнаружили во время строительных работ в Москве. Кадры с места находки появились в распоряжении 5-tv.ru.

Работы проводились на Муравинской улице в районе Митино. Странные предметы обнаружил водитель экскаватора. По словам мужчины, зачерпнув очередной ковш земли, он заметил в ней комок необычного цвета.

«Я подошел к этому комку, а там как будто зубы такие большие были, старые. Еще там были кусочки круглые, их было, наверное, штуки четыре-пять. Один кусочек большой», — рассказал экскаваторщик Иван Грушка.

Мужчина признался, что это первая за время его работы на экскаваторе подобная находка. Прежде ничего необычного в ходе земляных работ он не обнаруживал.

Грушка сообщил о странных предметах сотрудникам экстренной службы. Вскоре на стройку прибыли полицейские, которые произвели опись найденного. Сейчас находку исследуют ученые.

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