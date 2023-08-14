Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 98 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Как обстоят дела с другими валютами?

К вечеру понедельника доллар в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 98 рублей, при этом еще в полдень курс превышал 101 рубль.

По состоянию на 18:37 по московскому времени, доллар остановился на отметке 97, 7 рубля.

В то же время европейская валюта опустилась более чем на 2, 5 рубля, сейчас евро стоит 106,2 рубля.

Напомним, Центробанк России планирует провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке во вторник, 15 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда нормализуется курс рубля.