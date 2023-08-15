«Я лицемер»: Евангелиста шокировала поклонников признанием после неудачной пластики

Фото: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

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Знаменитая модель к 59 годам, видимо, так и не начала учиться на своих же ошибках.

Канадская модель Линда Евангелиста призналась, что продолжает делать бюти-процедуры после неудачной липосакции, из-за которой она на несколько лет пропала с подиумов и обложек. В интервью журналу Vogue она рассказала, почему одновременно принимает старение и бежит от него.

По словам Евангелисты, она горько сожалеет о том, что с ней сделали хирурги. После взлета карьеры в 1990-2000-х годах она располнела и купилась на рекламу клиники — решилась на «неинвазивную альтернативу липосакции» от фирмы CoolSculpting для простого выхода из ситуации.

Женщина с сожалением рассказывала — ее изуродовали. Жировые отложения не уменьшились, а начали разрастаться. Она лишилась всего — работы, славы, красоты и денег. После этого Линда буквально превратилась в отшельницу, но год назад стала активно появляться в медийном поле и давать интервью. Фотографы стали звать ее на обложки — порой укрывали лицо платком или не исключали применение фотошопа, но все же «камбек» в модельный бизнес удался.

В недавнем интервью она поделилась собственными переживаниями из-за настигающего старения. По словам 58-летней знаменитости, она не имеет ничего против морщин и других возрастных признаков, но не может отказаться от вмешательств даже после неудачного обращения к косметологам.

«Я хочу морщин, но я колю ботокс в лоб, поэтому я лицемер. Но я хочу состариться», — прокомментировала она.

Линда называет старение естественным процессом, однако от неестественных методов поддержания красоты не отказывается. Не останавливают модель и риски возникновения новых побочных эффектов. О них она прекрасно осведомлена, но ни отсутствие мимики, ни поражение лицевого нерва не пугают ее.

Известно, что модель подала в суд на CoolSculpting. Избавиться от последствий «неинвазивной альтернативы липосакции» она так и не смогла. Но у нее в жизни есть и другие радости — например, 16-летний сын Августин, рожденный от Франсуа-Арни Пино. Ради него женщина и нашла в себе силы, чтобы вернуться в свет.

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