Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла экстренно прооперировали
Виктория Андреева 1 124 0
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Адвокат священнослужителя прокомментировал ситуацию.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел госпитализирован. Об этом сообщил его адвокат Микита Чекман, опубликовав пост в Telegram-канале.
Законный представитель священнослужителя отметил, что его подзащитного увезли в кардиологическое отделение и прооперировали.
Другие детали дела пока не разглашаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине громкое дело по выселению монахов из Лавры началось.