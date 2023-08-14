Форум «Армия-2023» собрал гостей и участников из 70 стран

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; 5-tv.ru

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Главная выставка военной техники открылась в Московской области. Какие разработки были представлены?

Передовые российские военные разработки и технику, которая уже громит противника в зоне спецоперации, представили на форуме «Армия-2023». Смотр открылся сегодня в подмосковном парке «Патриот».

Это не просто выставка самого современного оружия, но и демонстрация сотрудничества России с другими странами. Отдельные стенды у Ирана и Китая. А также Индии. Все увидел корреспондент «Известий» Антон Золотницкий. Подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новую крупнокалиберную винтовку «Астарта», превосходящую предыдущие образцы, представят на форуме «Армия-2023».