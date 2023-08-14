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В чем особенность установок, которые используют бойцы армии России?

Немецкие танки Leopard стали добычей для российских установок «Корнет» с двойной боеголовкой. Об этом заявил обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак.

Он перечислил основные преимущества российского оружия: простота, универсальность и дешевизна.

«Корнет» очень эффективен со своей двойной боеголовкой, которая пробивает реактивную броню», — отметил Луттвак.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные впервые уничтожили в зоне спецоперации на Украине испанский миномет Alakran.