Держим курс: российские ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой

МО: российские ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Сколько по времени составил самый долгий полет? Как частно проводятся подобные мероприятия?

Российские ракетоносцы и бомбардировщики выполнили плановые полеты над Арктикой. Речь идет о самолетах типа Ту-160, Ту-95МС, а также Ту-22МЗ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечалось, что полеты производились в воздушном пространстве над нейтральными водами: акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана.

«Наиболее продолжительный полет составил более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с, Су-27, МиГ-31 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-Морского Флота. Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель МиГ-29 был поднят на перехват норвежского самолета.