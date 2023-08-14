Российский истребитель МиГ-29 был поднят на перехват норвежского самолета

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Нарушения госграницы не было допущено.

Российский истребитель Миг_29 был поднят на перехват норвежского Р-8А «Посейдон», который приближался к границе России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя над акваторией Баренцева моря выполнялся в соответствии с международными правилами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.