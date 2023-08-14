Неприятное напоминание: Карл III избавился от любимой картины Елизаветы II
Мirrоr: Карл III снял со стены любимую картину покойной Елизаветы II
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Его мать считала полотно одним из лучших произведений, но оно никогда не нравилось нынешнему монарху.
Король Великобритании Карл III, который вступил на престол в мае, начал наводить во владениях собственные порядки — он убрал со стены картину, которую очень любила его мать, покойная Елизавета II. Об этом сообщает The Mirror.
Источники издания утверждают, что полотно, которое почти 30 лет украшало стену в Сандрингемском дворце, было снято по приказу монарха. На нем изображены члены королевской семьи в кругу высокопоставленных лиц разных стран.
Написана же картина по случаю 50-летия со дня свадьбы родителей Чарльза: Елизаветы и ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа.
Автор полотна — Эндрю Фестинг. СМИ называют и возможную причину такого решения: картина напоминала королю о «худших годах в его жизни».
«Ему она не нравилась. Это было неприятным напоминанием», — говорит один из источников.
Стоит отметить, что встреча, изображенная на картине, состоялась всего через три месяца после трагической гибели его супруги принцессы Уэльской Дианы в автокатастрофе.
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