Самокатчик сбил женщину с ребенком на руках в Краснодаре

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Читайте нас в: Дзен Новости

После ДТП виновник поспешил скрыться.

В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил няню с малышом на руках. Об этом региональное управление МВД сообщило в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как гонщик на самокате наезжает на пешеходов. Женщина с ребенком не успела сделать и пары шагов по пешеходному переходу, как оказалась на асфальте.

У ребенка в результате был диагностирован перелом ключицы, а у женщины, оказавшиеся его няней, — остались гематомы на голове. Сам виновник ДТП хоть сначала и пытался среагировать и в испуге подбежал к пострадавшим, через какое-то время с места скрылся. Личность гонщика не установлена, расследование с целью выявления всех деталей и обстоятельств продолжается.

За последние шесть месяцев в России было зарегистрировано 1043 ДТП с участием самокатов. Скончались 12 человек, в том числе один несовершеннолетний.

Ранее 5-tv.ru писал, что курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве.