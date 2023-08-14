«Долго и многократно»: о каком прорыве в создании лазерного оружия заявил Китай

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey; 5-tv.ru

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Каких результатов удалось добиться специалистам из Поднебесной?

Заявляя об «огромном прорыве» в создании лазерного оружия, Китай имеет в виду решение проблемы охлаждения лазерной установки и многократного использования светового импульса, иначе говоря, непрерывного ведения огня. Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что в процессе излучения светового импульса происходит разогрев линз и воздуха внутри системы фокусирования лазерной установки. Это, как отмечается, приводит к искажению и рассеиванию самого луча.

«Чтобы этого не происходило, разработана система охлаждения. Она обеспечивает то, что линза и воздух внутри устройства постоянно находятся в определенной температуре. За счет этого лазерный луч можно использовать сколь угодно долго и многократно, так как не возникнет его искажения и рассеивания. Вот о чем идет речь», — говорит Кнутов.

Он добавил, что разработкой лазерного оружия активно занимается не только Китай, но и другие страны — например, Турция, США и Израиль. Другое дело, что пока это оружие по большей части экспериментальное.

По мнению эксперта, по-настоящему боевыми лазерами смогут считаться только те, что будут иметь мощность свыше одного мегаватта. Пока же установки, которые используются в наземных условиях, не превышают 300-350 мегаватт.

Эффективность их не столь высока в силу того, что туман, дождь и прочие внешние условия очень сильно влияют на прохождение лазерных лучей, пояснил Кнутов. Между тем в российской армии еще в 2017 году был принят на вооружение лазерный комплекс «Пересвет».

Известно, что он способен решать многие задачи. Однако какие конкретно, Министерство обороны не раскрывает, отметил эксперт.

Издание South China Morning Post сообщило об «огромном прорыве» китайских ученых в создании лазерного оружия. В публикации говорится о новой системе охлаждения, которая полностью устраняет накопление отходящего тепла и позволяет установке работать «бесконечно».

Отмечается, что новая технология «значительно изменит» ход боя, увеличив время работы, дальность поражения и урон, наносимый лазерным оружием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оснастит МиГ-31 и Ил-76 ракетами и боевыми лазерами для поражения спутников.