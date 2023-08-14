Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО испанский миномет Alakran

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Подробностями поделились в Минобороны.

Российские военные впервые уничтожили в зоне спецоперации на Украине испанский миномет Alakran. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что оружие было уничтожено на херсонском направлении. Там же ликвидированы 30 боевиков и три автомобиля.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак.