Блогер Лерчек не явилась на заседание по изменению меры пресечения

Фото, видео: 5-tv.ru

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При этом на него пришел ее супруг Артем.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. — Прим. ред.) не явилась в Московский городской суд на заседание по изменению ей меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом сообщает 5-tv.ru из зала суда.

Ее адвокат не уточнила, где находится блогер. Но она якобы письменно уведомила суд, чтобы заседание прошло без нее. При этом на него явился ее супруг Артем.

Артем и Валерия Чекалины проходят по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников.

Известно, что супруга Лерчек также проверяют по двум статьям — «Мошенничество» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».

Позднее Лерчек, проходящую по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов, застукали с телефоном. Сидя в ресторане, она в одной руке держала кальян, а в другой — телефон. Можно было заметить, как она отправляет кому-то сообщения в мессенджере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура обжаловала решение суда об отказе в домашнем аресте для блогера Лерчек.