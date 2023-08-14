После бурной ночи: как быстро избавиться от запаха перегара

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Жевательная резинка и чистка зубов не помогут. Но как же быть?

Запах перегара может сохраняться до нескольких дней, и, чтобы от него избавиться, нужно использовать действенные методы. Что конкретно делать в таком случае, изданию Газета.ру рассказал психотерапевт-нарколог Алексей Поликарпов.

По словам врача, главное — как можно быстрее вывести продукты распада алкоголя из организма.

«Печень перерабатывает алкоголь в уксусную кислоту, которая выводится через легкие, а также кожу и мочу. Запах перегара сохранится, пока не будут выведены все токсические продукты распада этанола», — говорит специалист.

В первую очередь эксперт советует пить как можно больше жидкости — не менее одного-двух литров воды, желательно кипяченой или минеральной. Также помогут контрастный душ и пища с острыми приправами, натуральные ароматизаторы: гвоздика, петрушка или кинза.

Последний метод замаскирует запах, хотя схожий эффект можно достичь с помощью ополаскивателя для рта, кофе и соляного раствора, делится Поликарпов.

Можно прибегнуть и к помощи специальных препаратов, которые выведут из организма остатки алкоголя, восстановив функциональность и состояние органов. Но назначить их, как отмечается, может только врач.

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