«Росатом» построит АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В регионах прекрасно осознают потенциал развития отрасли.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алесей Лихачев анонсировал развитие атомной компетенции в стране, в частности в Сибири и на Дальнем Востоке. Он этом он сообщил в рамках общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Лихачева, поставленная задача уже есть, и корпорация готовится к ее исполнению. В частности, разрабатывается схема расширения атомной энергетики.

«В чем будет главная „соль“? Нарастить ненамного генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток», — прокомментировал Лихачев.

В регионах прекрасно относятся к развитию отрасли и осознают потенциалы, добавил он. Гендиректор «Росатома» обратил внимание на то, что строительство новых АЭС позволит получать дешевую и устойчивую энергию, а показатели добычи можно будет просчитывать на десятилетия вперед.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» начнет производить карбонат лития в Боливии.