Борьба за жизнь: кому из знаменитостей ставили роковой диагноз

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Кого из российских звезд забрала из жизни коварная онкология?

Накануне от рака скончалась бывшая жена Александра Домогарова — покойной было 60 лет, и ее борьба с болезнью длилась уже продолжительное время. Кто еще из знаменитостей сталкивался с роковым недугом, рассказывает издание NEWS.ru.

Александр Абдулов — рак легких

Александр Абдулов. Фото: Кадр из сериала «Маршрут», 2007 г.

Во время съемок в Крыму в 2007 году актер попал в больницу с прободной язвой. После операции ему все равно было плохо — начавшиеся проблемы с сердцем очень настораживали.

В Израиле Абдулову сказали, что он болен раком легких четвертой стадии. Метастазы на тот момент уже находились повсюду. В 2008 году 54-летний актер скончался.

Жанна Фриске — рак мозга

Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com

Трагическая судьба всеми любимой певицы потрясла страну в 2013 году. После рождения сына у артистки обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Поклонники и неравнодушные люди собрали 69 миллионов рублей на ее борьбу с недугом.

Жанна лечилась в США, Германии и Китае, добившись временной ремиссии. Однако в июне 2015 года ее жизненный путь оборвался.

Михаил Задорнов — рак мозга

Михаил Задорнов. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В 2016 году сатирик сообщил в социальных сетях о своей болезни. Ему предстоял курс химиотерапии в Прибалтике. Спустя год он сдался и перестал лечиться, а 10 ноября 2017-го скончался.

Николай Караченцов — рак легких

Николай Караченцов. Фото: Кадр из к/ф «Криминальный квартет», реж. Александр Муратов, 1990 г.

У актера обнаружили опухоль в левом легком в 2017 году. До этого он дважды попадал в аварию, перенеся трепанацию черепа.

Любое вмешательство в таком возрасте и состоянии могло стать смертельным. Поэтому оперировать опухоль врачи не стали.

Караченцов умер 26 октября 2018 года. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, как развивалась болезнь Фриске.