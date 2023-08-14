Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов ВСУ над Белгородской областью

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins

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Разрушений и пострадавших в результате нет.

Два украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью. О пресечении террористический атаки сообщили в Минобороны России.

«Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разрушений и пострадавших нет.

Киевский режим не оставляет попыток террористических атак на российские территории. Только за минувшие сутки ВСУ предприняли четыре попытки атаковать Белгород. Другие регионы страны также подвергаются налетам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника на Белгород пострадал ребенок.