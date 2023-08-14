Страны Запада не получили приглашений на Московскую конференцию по безопасности

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia Press Service

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Среди гостей будут представители 102 государств и восьми организаций.

Западные страны не были приглашены на Московскую конференцию по безопасности. Информация об этом следует из программы мероприятий, размещенной на сайте конференции.

Всего приглашения получили 102 страны и восемь международных организаций. В их числе нет западных стран. Примечательно, что представителей ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лиги арабских государств и Африканского союза на площадке ожидают.

В список приглашенных вошли Китай, ЮАР, Индия, Турция, ОАЭ и другие страны.

Конференция проводится ежегодно с целью сбора представителей военных ведомств и международных организаций. Грядущая встреча запланирована на 15 августа. В этом году даты впервые пересекаются с проведением форума «Армия».

Конференция была основана в 2012 году. С тех пор она стала востребованной площадкой для обсуждения актуальных вопросов мировой повестки, а также региональной, в частности в сфере безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о готовности России к углублению военного сотрудничества с другими странами.