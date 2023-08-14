Самолеты вышли из строя: туристы застряли в Екатеринбурге в ожидании рейсов в Турцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Berg; 5-tv.ru

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Авиакомпания Red Wings в итоге решила привлечь самолеты другого перевозчика.

Более 400 человек уже два дня не могут вылететь из Екатеринбурга в Турцию на отдых. Застряли и туристы, которые должны были вернуться из Антальи.

Как стало известно несколько минут назад, два Boeing-777 из трех авиакомпании Red Wings вышли из строя и теперь, чтобы вывезти пассажиров задержанных рейсов, решили привлечь самолеты другого перевозчика. Кто и где в итоге проведет эту ночь — разбирался корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры рейса Анталья — Москва не могут вернуться домой из Турции уже почти сутки. Одна из россиянок, оказавшаяся в этой неприятной ситуации, рассказала об обстановке.

По словам девушки, рейс задержали из-за технических неполадок. У самолета, предположительно, вышло из строя устройство запуска двигателей.