Путин: Россия открыта к углублению военного сотрудничества с другими странами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В частности, речь идет о государствах с независимым путем развития.

Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми странами, которые отстаивают свой независимый путь развития. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в обращение по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Он также отметил стремление стран вместе с Россией строить равную неделимую систему безопасности.

«Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений. И рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил новые средства поражения для истребителей пятого поколения Су-57. Их презентовали во время обхода экспозиции форума «Армия-2023».