Останется без ноги? Звезда сериала «Солдаты» угодил в больницу из-за проблем со здоровьем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; instagram* / igorgasparyan; 5-tv.ru

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Артист поделился неприятными новостями после попадания в лечебное учреждение.

Известный по роли в сериале «Солдаты» актер Игорь Гаспарян оказался на больничной койке. Видео из палаты он опубликовал в личном блоге, заодно поделившись с подписчиками причиной госпитализации.

«Вот так спорт с ошибками привел сюда», — написал артист.

Перед ним стоит серьезный вызов — сохранить ногу и не остаться инвалидом. Гаспарян заработал три грыжи из-за неправильных силовых нагрузок — он может либо удалить их, сохранив ногу, либо ждать, когда «пронесет».

«Лечусь. Пока надеюсь, что до операции не дойдет», — отметил он.

Помимо съемок в кино, Гаспарян профессионально занимался спортом. Он имеет разряд КМС и звание лучшего спортсмена в родном Луганске. Также звезда увлекается бодибилдингом, однако теперь шансы сохранить спорт в своей жизни у него весьма низки.

Ранее 5-tv.ru писал, что страшная болезнь изменила звезду «Афони» Евгению Симонову до неузнаваемости.

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