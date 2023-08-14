Бананы в промышленных масштабах будут выращивать в Казахстане

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Проектом займется турецкая компания, построившая там огромные плантации.

Бананы в промышленных масштабах будут выращивать на юге Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Уточняется, что этим займется турецкая компания, которая построила в стране большой тепличный комплекс — его площадь составляет 5,3 гектара. Кроме того, был выведен специальный сорт фрукта.

«Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России цены на картофель снизились на 23,5 процента. Также было зафиксировано снижение стоимости на сливочное и подсолнечное масло. За год они подешевели на 1,8 и 13,8 процента соответственно.