Страшная болезнь изменила звезду «Афони» Евгению Симонову до неузнаваемости

Фото: Кадр из к/ф "Афоня", реж. Георгий Данелия, 1975 г.

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Актриса пыталась скрывать свой недуг, пока он не стал слишком очевидным.

Звезда «Афони» и «Обыкновенного чуда» Евгения Симонова изменилась до неузнаваемости из-за страшной болезни. Фото актрисы с коллегой, которое можно увидеть на сайте издания KP.RU, вызвало бурю удивления среди интернет-пользователей.

Узнать на снимке 68-летнюю Симонову можно лишь с трудом. От красавицы-медсестры из фильма «Афоня» практически ничего не осталось — однако артистка все равно выглядит счастливой и улыбается на кадре.

Слухи о раке легкого у Симоновой впервые появились еще в начале 2020 года. Тогда актриса решила хранить молчание, а ее дочка Зоя Кайдановская заявляла, что это просто слухи — якобы ее мама не болеет и, читая статьи о себе, она просто хохочет.

Лишь спустя два года сама Симонова решила рассказать поклонникам правду. При этом знаменитость отметила, что в какой-то момент уже была готова умереть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Симонова рассказала о борьбе с раком легких.