«В интересах российской экономики»: когда нормализуется курс рубля
Орешкин спрогнозировал нормализацию курса рубля в ближайшее время
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Между тем доллар сегодня пробил отметку в 100 рублей.
Сегодня курс рубля значительно отклонился от фундаментальных уровней, однако его нормализация ожидается уже в ближайшее время. Об этом заявил в разговоре с ТАСС помощник президента РФ Максим Орешкин.
«Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — отметил он.
Сегодня, в понедельник, 14 августа, доллар превысил 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Евро же торговался на уровне 110 рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сегодня российская экономика успешно меняет свою структуру.