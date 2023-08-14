Молодая жена Петросяна сверкнула голыми ногами на вилле в Сочи

Фото: Instagram* / bruhunova

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Татьяна отправилась на семейный отдых с супругом и маленьким сыном, но не забыла, что надо регулярно радовать подписчиков контентом.

Молодая жена Евгения Петросяна продолжает делиться с публикой кадрами с отдыха. В этот раз 34-летняя Татьяна Брухунова показала подписчикам, как нежится у бассейна на собственной вилле в Сочи. Пикантное фото с обнаженными ножками опубликовало KP.RU.

«Сегодня был очень радостный день», — так супруга сатирика прокомментировала свежую публикацию.

На кадрах Татьяна сидит на краю бассейна, свесив ноги в воду. На ней белый костюм из рубашки и мини-шорт, покрытый разноцветными сердечками. На голове у модницы неизменно красуется панамка, а глаза скрывают солнцезащитные очки.

На отдых Татьяна отправилась вместе с 77-летним мужем и их общим сыном. Она призналась, что каждый день просыпается от криков петухов, завтракает в десять, много гуляет перед ужином и не делает ничего. Показывать подписчиками свои модные образы она тоже не забывает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на сравнение с Кейт Миддлтон.

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