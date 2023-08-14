Производство Lada Largus возобновилось на заводе в Тольятти

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Компания «АвтоВАЗ» также планирует собрать опытную партию электромобилей. Когда они появятся в продаже?

Производство автомобилей Lada Largus возобновилось на заводе в Тольятти на месяц раньше намеченного срока. Об этом сообщила компания «АвтоВАЗ».

«Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей Lada Largus различных модификаций», — говорится в сообщении производителя.

Уточняется, что в это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus, которую соберут в Ижевске до конца 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Mercedes-Benz отключила российских дилеров от своего программного обеспечения. В частности, теперь закрыт доступ к онлайн-системам, с помощью которых раньше проводили диагностику и техническое обслуживание немецких машин.