Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Ранее власти страны сообщали о задержании 15 так называемых участников «российской шпионской сети».

Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которых обвиняют в шпионаже. Ситуацию прокомментировал глава МВД Мариуш Каминьский.

«ABW (Агентство внутренней безопасности) совместно с полицией выявило и задержало двух россиян, которые в Кракове и Варшаве распространяли пропагандистские материалы», — написал министр в Twitter.

По утверждениям Каминьского, россияне уже находятся под стражей. Помимо шпионажа им якобы предъявили еще ряд обвинений.

Ранее власти иностранного государства сообщали о задержании 15 так называемых участников «российской шпионской сети». Среди них были граждане России, Украины, Белоруссии и самой Польши.

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