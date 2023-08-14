Каперское право: Украина пообещала ответить на принудительный осмотр Россией сухогруза

Подоляк заявил, что Украина выберет лучший ответ на осмотр Россией сухогруза

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

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Накануне корабль «Василий Быков» остановил в Черном море украинский сухогруз.

Украина выберет «наилучший» ответ на принудительный осмотр Россией сухогруза. В своем профиле в социальных сетях советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти сделают выводы.

«Этот прецедент с попыткой введения „каперского права“ требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества», — написал он.

Российский патрульный корабль «Василий Быков» принудительно остановил в Черном море сухогруз, шедший в порт Украины. На требование остановки для досмотра капитан судна не отреагировал.

Для принудительной остановки с российского боевого корабля пришлось открыть предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. Ничего запрещенного на корабле не нашли.

Ранее 5-tv.ru писал, что на иностранном гражданском судне, следовавшем в РФ, нашли следы взрывчатки.