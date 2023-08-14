Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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«Русский Херсон» продолжает бороться с украинскими террористами.

Подпольщики Херсона помогли уничтожить склад боеприпасов ВСУ и ликвидировать боевиков. Речь идет о членах организации «Русский Херсон», которые уже на протяжении длительного времени помогают бороться с украинскими террористами, пишет РИА Новости.

«Русский Херсон» продолжает противостоять вооруженным нацистам на нашей земле. Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, уничтожив около трех десятков бандитов из нацистских формирований», — рассказал о выполнении одной из боевых задач изданию участник «Херсона».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трофейную технику НАТО планируют показать на форуме «Армия-2023».