🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: начало новой рабочей недели может принести множество неожиданных открытий. Но на что стоит обратить внимание каждому представителю зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 15 августа, убывающая Луна в знаке Лев не сулит ничего хорошего излишне доверчивым людям. Обещания, прогнозы, слухи — худшая опора в этот день. Рассчитывайте только на себя и пользуйтесь проверенной информацией, так как буквально за каждым углом таится обман. Также не стоит стоить большие планы и браться за новые проекты. Все происходящее сегодня станет отражением вашего внутреннего мира, поэтому первым делом энергию лучше направить на поиск гармонии. Спокойный разговор с самим собой — лучшее решение.

♈ Овны

Пришло время взяться за то, чего вы так боялись в прошлом — примириться с внутренними демонами, принять свои положительные и отрицательные стороны, самые темные уголки души. Вселенная напоминает, что вы обладаете внутренней силой, позволяющей справиться и с этой задачей, а еще воплотить ваши мечты в реальность самым неожиданным образом. Шагать в удивительное будущее необходимо из точки равновесия. Для вам понадобится уверенность в себе, немного смелости и азарта. Не бойтесь рисковать — освойте еще неизведанные вами дороги, Овны.

Космический совет: перестаньте откладывать жизнь на потом.

♉ Тельцы

Вы вступаете в период надежды и исцеления. Примите это как приглашение практиковать прощение и посмотреть на все, что произошло, через призму любви и через призму мудрости. Вы именно там, где вам нужно быть. Постарайтесь избавиться от всех раздражителей, от всего, что отвлекает от главной цели. Побыть наедине со своими мыслями, наладить отношения с окружающими, избавиться от груза обид — время полностью обновить внутреннее убранство души. А потом тщательно следить за ее сохранностью, не допуская лишнего и лишних в «дом».

Космический совет: вы именно там, где должны быть.

♊ Близнецы

Вот несколько колдовских лайфхаков, с которых вы можете начать неделю. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, чтобы развить свою интуицию. Выходите из дома, гуляйте и общайтесь, чтобы очистить свою ауру и укрепить границы. Проводите любимые ритуалы расслабления, очищения и оздоровления. Двигайтесь! Танцуйте так, будто никто не видит, чтобы освободиться низких вибрационных эмоций. Запишите свои мечты и намерения на листе бумаги и храните его, чтобы ускорить процесс исполнения желаний. Есть так много способов, которыми вы можете подключиться к своей врожденной магии!

Космический совет: используйте присущую вам магию во благо!

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♋ Раки

Вселенная никогда не дает нам ничего, с чем мы не готовы справиться. Прочитайте это еще раз, если вы на грани отчаяния и уже готовы опустить руки. Щемящее чувство в груди — это лишь напоминание, что нужно доверять золотым дверям возможностей, которые открываются благодарным. Вам есть за что сказать спасибо Судьбе и всему миру. Есть за что обнять и одарить теплом близких и небезразличных. Вы готовы к этим большим переменам. Вы готовы исцелять, трансформировать, расцветать и открывать наиболее воплощенную версию себя.

Космический совет: вы — любимый ребенок Судьбы! Верьте в это всем сердцем!

♌ Львы

Боль неизбежна. Страдания необязательны. Сегодня вас просят поразмыслить над этими прекрасными словами Харуки Мураками, поскольку вы как никто знаете эфемерную природу всего в земном царстве. Дар вашего внутреннего осознания поможет развеять темные тучи, которые вы уже некоторое время носите с собой. Итак, пришло время сделать паузу. Дышать. Честно смотреть в свое отражение в зеркале. Трезво оценивать свои возможности, свои слабости и свою силу. Когда сделаете это, отпустите нарратив, что вам нужно быть постоянно занятым, чтобы чувствовать свою значимость.

Космический совет: сделайте паузу, вдохните и примите эфемерную природу мира.

♍ Девы

Эта неделя должна быть посвящена вашей главной миссии, вашему предназначению, сокровенным желаниям и самым смелым мечтам! В ближайшие дни вы будете звездой каждого шоу, вдохновите своих попутчиков следовать за их счастьем. Кажется, вы готовы творить волшебство с людьми, находясь с которыми чувствуете эту творческую химию. Это также время пробудить в себе доброго самаритянина. Подумайте, как вы можете поддержать и воодушевить коллектив. Ставьте простоту комфорт во главу угла всего, что вы создаете и предлагаете. Думая о ближнем, вы взрастите нечто потрясающее!

Космический совет: найдите верных единомышленников, и вместе вы свернете горы.

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♎ Весы

Вы больше, чем истории, которые рассказываете о себе. Вы бесконечны, для вас открыты миллионы дорог и возможностей, нужно только очень захотеть перемен. Высшие силы напоминают о необходимости исследовать старые нарративы, а также изучить вес ожиданий других людей. Темная Луна предлагает вам прекрасный шанс отпустить прошлое, сделать все, чтобы стать свободными. Итак, будьте свободны! Очистите свой разум от запретов со стороны и важности чужого одобрения, позволяя свежему вдохновению проникнуть внутрь. Вся Вселенная будет благословлять вас, если будете жить в согласии со своей истиной.

Космический совет: пришло время переписать историю своей жизни с учетом накопленного опыта.

♏ Скорпионы

Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить в позиции «А что, если…». Итак, перестаньте ждать этого идеального момента, берите жизнь в свои руки. Верьте, что в нужный момент вы неожиданно обретете мужество, необходимое для большого и важного шага. Момент — сейчас, момент — сегодня. Примите дар вечного и все, что оно предлагает. Страшно? Это нормально. Но это не должно вас останавливать. Ни одно решение не сопровождается гарантийным талоном, и именно это делает каждый опыт здесь, на земле, таким чертовски ценным!

Космический совет: хватит сомневаться, поверьте в свои силы и сделайте уже первый шаг!

♐ Стрельцы

Что произойдет, если вы посчитаете все свои благословения, а затем умножите их на десять? Вы дадите им силу многократно расти, Стрельцы. Что же происходит, когда вы повторяете историю отказа и неудачи? В конечном итоге вы проявляете обстоятельства, которые препятствуют вашему развитию и не позволяют показать самую грандиозную версию вашей жизни. Действительно ли вы подсознательно придаете значение бесполезным вещам? Хорошо подумайте над этим. Пора долго и упорно смотреться в зеркало, вырвать сорняки из вашего сада, один за другим, обретать целостность и уверенность.

Космический совет: обратите внимание на то, чему вы подсознательно придаете силу.

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♑ Козероги

Каждая глава нашей жизни приносит с собой свой отдельный набор проблем. Проблемы, с которыми, как иногда кажется, нет сил и возможности справиться. И здесь поможет слово. Ваше честное искреннее слово, естественное, не приукрашенное, чтобы подсластить пилюлю. Прямо сейчас искусство общения становится для вас главной темой. Итак, выражайте свою правду, не извиняясь. Не бойтесь говорить о своих чувствах, просить такой любви, которая вам нужна. Люди могут просто не знать, как поддержать вас. Смиритесь, вам придется стать открытыми, а значит и уязвимыми.

Космический совет: разрешите себе говорить правду.

♒ Водолеи

Они — и ваше безопасное место, и ваше величайшее приключение, Водолей. Они заставляют чувствовать, что вас видят и слышат. Это порой невозможно выразить словами, это просто тепло, разливающееся по телу рядом с тем, кто тебя понимает. Нет ничего, о чем бы вы не могли бы поговорить с близким человеком. Нет запретных тем для исследования. Вы вместе, и это делает вашу связь такой прекрасной! На этой неделе звезды просят вас совершить прыжок веры. Чтобы разрушить барьеры, обычно стоящие между людьми, которые только готовятся впустить кого-то в свою жизнь. Открывайтесь!

Космический совет: то что вам действительно нужно — это радость и красота общения!

♊ Рыбы

На предстоящей неделе вам предстоит всерьез заняться поиском призвания своей души. Довольно откладывать одну из самых важных задач — принятие предназначения. Вы готовы посвятить себя тому, что приносит радость и позволяет привнести больше легкости и яркости в большой и порой враждебный мир. Идеальной судьбы не бывает. Тем не менее вы настолько близко к совершенству, насколько это возможно. В сфере романтики вы, вероятно, испытаете внезапную симпатию, ощущение близкой связи с кем-то, кто уже некоторое время находится на вашей орбите. Однако есть ли в этой связи нечто большее, чем просто химия? Чтобы избежать недоразумений позже, четко изложите свои мысли и чувства с самого начала.

Космический совет: вы забронированы, заняты, недоступны! Все ваши силы уходят на поиск дела жизни.

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