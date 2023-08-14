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Нерешительность и осторожность США в вопросе поддержки Украины усугубила проблему.

Действия президента США Джо Байдена привела к провалу контрнаступления ВСУ (Вооруженных сил Украины). Такое мнение выразил бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон.

В интервью для газеты The Wall Street Journal он откровенно высказался о политике действующего президента Америки и обвинил его в «оттягивании» поражения Украины.

«Украинское контрнаступление заглохло. И винить в этом нужно нерешительные действия Байдена», — заявил Болтон.

По его мнению, администрация президента запугала западные столицы, потому что сама напугана из-за возможной эскалации конфликта. Нерешительность и осторожность в вопросе поддержки Украины усугубила проблему, так как с аналогичным настроением к государству стали относиться и другие страны.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп назвал Джо Байдена сумасшедшим.