Прошлись мимо: Минпромторг выступил против указания цен товаров за килограмм и литр

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Почему ведомство негативно оценило законопроект «о честной цене»?

Указание стоимости товаров за круглую единицу — будь то литр или килограмм — не самая лучшая идея. От нее нужно отказаться. К такому выводу пришли в Минпромторге, отметив, что в противном случае торговля столкнется с расходами для пересчета веса и объема продуктов. А это, в свою очередь, конечно, повлияет на ценообразование.

«Минпромторг готов заблокировать депутатский законопроект о так называемой „честной цене“, который требует от торговли обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры, — 1 литр или 1 килограмм. <…> Ведомство раскритиковало предложение парламентариев в своем письме в Государственно-правовое управление президента», — передает газета «Известия».

В российском ведомстве также отмечают, что инициатива нецелесообразна еще и потому, что есть целый ряд продуктов, для которых такой подход совсем не актуален. Например, чай, кофе, чипсы и так далее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как производители наживаются на потребителях, экономя литраж и штучность товара.