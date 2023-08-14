Трофейную технику НАТО планируют показать на форуме «Армия-2023»
Виктория Алакоз 26 0
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Мероприятие будет проходить в Подмосковье с 14 по 20 августа.
Трофейную технику НАТО планируется показать на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, на форуме могут быть представлены образцы западной бронетехники, в том числе и боевые машины пехоты, взятых российскими войсками в ходе спецоперации.
Форум будет проходить с 14 по 20 августа в культурно-выставочном центре «Патриот» в Московский области.
Еще один трофей в копилку: российские бойцы захватили американскую БМП Bradley
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новую крупнокалиберную винтовку «Астарта», превосходящую предыдущие образцы, представят на форуме «Армия-2023».