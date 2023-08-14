Компания Mercedes-Benz отключила дилеров из РФ от программного обеспечения

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Это может увеличить сроки ремонта автомобилей.

Компания Mercedes-Benz отключила российских дилеров от своего програмного обеспечения. В частности, как выяснили «Известия», теперь закрыт доступ к онлайн-системам, с помощью которых раньше проводили диагностику и техническое обслуживание немецких машин.

Это в итоге может увеличить сроки ремонта автомобилей. А некоторые владельцы смогут отказаться от услуг официальных дилеров и обращаться в другие автосервисы. Эксперты не исключают, что по пути Mercedes пойдут и другие западные концерны. Например, BMW.