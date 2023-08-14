«Меня будто избили»: Бритни Спирс отказалась от ботокса из-за неудачного опыта

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Один поход к косметологу чуть не изуродовал певицу. Что с ней произошло?

Бритни Спирс поделилась негативным опытом использования ботокса, пишет издание Daily Mail со ссылкой на аккаунт певицы. Исполнительница отметила, что ей никогда не нравился эффект от препаратов.

«Я выглядела так, словно меня кто-то избил. Такой эффект длился недели две. Зачем платить кучу денег и выглядеть, как будто меня избили?» — заявила певица.

Также она добавила, что от уколов у нее опух лоб. Чтобы скрыть изъян, певице приходилось некоторое время носить челку. Кроме того, знаменитость раскритиковала врачей в Лос-Анджелесе, которые много лет проводили операции неправильно.

Сейчас Спирс отказалась от уколов красоты. Вместо этого звезда предпочитает патчи, которые разглаживают морщины.

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