Тут поселилось искусство: как в России прошел фестиваль «Ночь заводов»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Свыше десяти предприятий удивили зрителей различными выставками, мультимедийными инсталляциями и концертами.

Десятки промышленных объектов по всей стране стали площадками для концертов, театральных представлений и перформансов. В России впервые прошла «Ночь заводов». В рамках фестиваля индустриальные предприятия открыли двери для зрителей.

Цель акции — включить действующие и бывшие производства в активную городскую жизнь. Насколько это получилось — выяснил корреспондент «Известий» Василий Михеев. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новом Манеже открылась выставка, посвященная двум знаковым датам театральной истории: 125-летию Московского художественного театра и вековому юбилею Музея МХАТа.