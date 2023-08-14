Топливо с колес: в Москве обнаружили нелегальную заправку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Нефтепродукты продавали прямо из салона «ГАЗели».

Сэкономить на качестве и безопасности. В Москве обнаружили нелегальную автозаправочную станцию. Она располагалась всего в 100 метрах от обычной АЗС. Топливо разливали прямо из фургона «ГАЗели», не обращая внимания на нормы безопасности. Из ассортимента — солярка. Поэтому в очередь выстраивались исключительно водители грузовиков.

Съемочной группе «Известий» удалось разоблачить подпольных дельцов. Все подробности — в репортаже корреспондента Татьяны Балыкиной.

На парковке вдоль трассы — очередь из грузовиков. Некоторые водители остановились отдохнуть после долгой дороги, но среди них есть и те, кто приехал сюда на заправку. Правда, почему-то не на оборудованную АЗС, которая находится здесь же в сотне метров, а к частному продавцу Аброру.

«А вы продаете солярку? А по чем? 45 за литр?» — спрашивают у продавца.

На официальной заправке литр дизельного топлива стоит 58 рублей. У Аброра в разы дешевле. Горючее он разливает из «ГАЗели». Заправочная станция оборудована прямо в кузове. Топливо разливают из пластиковых резервуаров. Похоже, об элементарных правилах пожарной безопасности продавец не думает. Желающих сэкономить это, видимо, тоже не волнует.

На официальной заправке цена на топливо хоть и выше, зато фиксированная, а на горючее есть документы. Здесь показать хоть какие-то бумаги на дизель нам не смогли.

По словам Аброра, солярку ему привозят несколько раз в день. Доставляют топливо якобы с какой-то базы. Но где она находится, он не знает. О незаконной точке продажи мы сообщили в правоохранительные органы.

«Дожидаться сотрудников полиции водитель этой мобильной заправки не стал — он снял рабочие перчатки, повесил замки на дверях кузова и скрылся. Машину бросил на парковке, судя по всему, планирует вернуться и возобновить продажу топлив», — рассказывает корреспондент.

Стихийные точки по продаже топлива можно встретить не только на трассах. В мае наша съемочная группа обнаружила незаконную заправку в одном из гаражных кооперативов Нижнего Новгорода.

Теперь торговцу Аброру с московской трассы, похоже, придется искать новое место. Эта точка попала в поле зрения правоохранительных органов, которым предстоит выяснить, где берут топливо нелегальные заправщики.