Самый разрушительный: какой ущерб нанес Приморью мощный тайфун
Тысячи домов подтоплены в Приморье в результате последствий тайфуна
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Десятки населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения.
В Приморье оценивают ущерб, нанесенный региону мощным тайфуном. Его последствия называют самыми разрушительными за последние годы.
Подтоплены тысячи частных и многоквартирных домов. Десятки населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения.
Людям пришлось экстренно покидать свои дома, спасаясь самим и спасая самое дорогое. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера — о том, как развивались события.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье по решению главы МЧС России Александра Куренкова была направлена оперативная группа для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун». Ее возглавил генерал-лейтенант Анатолий Елизаров.