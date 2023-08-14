МВД России объявило в розыск трех генералов ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Они обвиняются в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек.

МВД России объявило в розыск по уголовной статье трех генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Игоря Палагнюка, Андрея Ковальчука и заместителя главнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка. Это следует из базы розыска ведомства. Однако по какой именно статье ведется розыск — не указано.

В конце июля Следственный комитет России заочно предъявил обвинение вышеупомянутым лицам. Как отмечали в ведомстве, в период с 2016 по 2019 год они командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты Донбасса, в результате чего погибли и получили ранения свыше 100 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, СК предъявил заочное обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко.