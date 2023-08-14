Умер последний ветеран ВМС, участвовавший в операции «Динамо» в Дюнкерке

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Лоуренсу Черчеру было 102 года.

В доме престарелых в Великобритании скончался ветеран Королевского флота Великобритании Лоуренс Черчер. Он был последним из оставшихся в живых солдат, участвовавших в операции «Динамо» в Дюнкерке, пишет издание The Independent. Мужчина умер 10 августа, не дожил несколько дней до своего 103 дня рождения.

«Действительно замечательный человек, которого любили и уважали все, кто его знал. Лоуренс, твой долг выполнен. Для нас было честью знать вас», — отметили в пресс-службе благотворительной организации Project 71.

Мужчина родился в городе Портсмут, что находится в графстве Хэмпшир. Он служил на авианосце HMS Eagle в начале войны. В мае 1940 года высадился во Франции. Тогда после прорыва немецкими войсками линии Мажино британские, французские и бельгийские войска оказались блокированными в районе Дюнкерка. В конце того же месяца началась операция «Динамо» по эвакуации окруженных солдат.

Сцена из фильма «Янки в Королевских ВВС» (1941 год), показывающая эвакуацию солдат с пляжей Дюнкерка. www.globallookpress.com / Daily Herald Archive/NMeM

Как вспоминал сам ветеран, вражеские самолеты вели непрекращающийся обстрел их позиций. Однако это не останавливало ни его самого, ни сослуживцев от спасения своих товарищей.

За проявленную смелость Черчера наградили орденом Почетного легиона, высшей наградой Франции за отвагу. Он часто приезжал в Дюнкерк в годовщины операции, чтобы почтить память бойцов.

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